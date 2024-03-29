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Пятница, 29 марта 2024, 16:43 мск

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«Его просто девать некуда»: вице-премьер РФ Новак выступил против запрета на экспорт дизельного топлива

Россия производит дизельное топливо в два раза больше, чем требуется для внутреннего потребления. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, подчеркнув, что запрет экспорта сейчас не нужен.

«У нас дизель производится в достаточном объеме, в два раза больше, чем требуется для обеспечения внутреннего рынка, поэтому его просто девать некуда», – цитирует чиновника «Прайм».

Новак отметил, что в настоящее время ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна. По его словам, все меры, которые были приняты правительством, обеспечивают снабжение внутреннего рынка и стабильную ситуацию по ценам.

Напомним, с 1 марта по 31 августа введен временный запрет на экспорт бензина.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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