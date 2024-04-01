ЧП в Подмосковье: 7-летняя девочка погибла после обрушения бетонного забора

В подмосковных Мытищах возбуждено уголовное дело после гибели 7-летнецй девочки, на которую обрушилась бетонная секция забора. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, ЧП произошло накануне.

«По предварительным данным, 31 марта примерно 17 часов 05 минут в 1-ом Рупасовском переулке г. Мытищи, обнаружено тело малолетней 2016 года рождения, с телесными повреждениями, полученными при падении на нее бетонной секции забора», – уточнили в надзорном ведомстве.

В результате полученных травм 7-летняя девочка скончалась на месте происшествия.

Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и халатности (ч. 1 ст. 109 УК РФ и ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Следователями и криминалистами завершен осмотр места происшествия, в Администрации г.о. Мытищи проведена выемка документов, содержащих сведения о земельном участке, устанавливаются лица, ответственные за надлежащее содержание территории, – уточнили в подмосковном Следкоме.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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