российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 апреля 2024, 17:36 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Правительство обнулило пошлины на ввоз в Россию томатов

Правительство РФ освободило от таможенной пошлины импорт до 100 тысяч тонн некоторых видов томатов до конца мая 2024 года. Об этом говорится в постановлении кабинета министров.

В документе, текст которого приводит «Прайм», поясняется, что «решение направлено на обеспечение стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке».

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев ранее пояснял, что сбалансировать рынок помогут импортные поставки, в частности, из Турции, Китая, Египта и Ирана, продукция которых по ценам может быть сопоставима с отечественным производством.

По официальным данным, с начала года цены на помидоры в России выросли на 20,4%.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / правительство РФ

Правительство продлило меры поддержки представителей туристической отрасли в условиях санкций / «Его просто девать некуда»: вице-премьер РФ Новак выступил против запрета на экспорт дизельного топлива / Глава Минспорта РФ выступил против бойкота Олимпиады-2024 / Песков рассказал о будущих кадровых перестановках в правительстве РФ / Глава Минсельхоза РФ поддержал повышение импортных пошлин на цветы / «Пришло время поделиться…» В Госдуме высказались за налог на сверхприбыль банков / Государство отстранилось от лифтового кризиса: Госдума обратилась к Мишустину / Глава правительства РФ отчитается перед Госдумой в начале апреля

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, правительство РФ,