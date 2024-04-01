Правительство обнулило пошлины на ввоз в Россию томатов

Правительство РФ освободило от таможенной пошлины импорт до 100 тысяч тонн некоторых видов томатов до конца мая 2024 года. Об этом говорится в постановлении кабинета министров.

В документе, текст которого приводит «Прайм», поясняется, что «решение направлено на обеспечение стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке».

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев ранее пояснял, что сбалансировать рынок помогут импортные поставки, в частности, из Турции, Китая, Египта и Ирана, продукция которых по ценам может быть сопоставима с отечественным производством.

По официальным данным, с начала года цены на помидоры в России выросли на 20,4%.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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