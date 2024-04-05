Свободную экономическую зону распространят ещё на три региона РФ

Режим свободной экономической зоны (СЭЗ), действующий на территории новых российских регионов, будет распространен на Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ. По его словам, соответствующие корректировки будут внесены в законодательство и Налоговый кодекс.

«Рассчитываем, что принятые решения помогут в первую очередь предпринимателям не только снизить издержки, но и нарастить объемы производства продукции, услуг. Создать новые рабочие места и обеспечить граждан, которые живут там, в приграничных регионах, всем необходимым комплексом товаров и услуг», – пояснил Мишустин.

Предполагается, что на территории СЭЗ в течение 10 лет с инвесторов не будет взиматься налог на прибыль в федеральный бюджет, предусмотрена также скидка по платежам в бюджет региона. Предприниматели на три года освобождаются от уплаты земельного налога. При этом для них действуют пониженные тарифы страховых взносов, а все таможенные процедуры будут проходить с учетом особого правового режима.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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