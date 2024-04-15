«Это преступление…» Онищенко обвинил минэкономразвития РФ в лоббировании опасных для здоровья вейпов

Министерство экономического развития РФ является главным лоббистом по продвижению в стране вейпов, которые не менее опасны, чем сигареты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил академик РАН, вице-президент Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Вейпы – это новодел, который за огромные деньги транснациональные табачные компании придумали, надеясь на то, что они не будут запрещены», – отметил Онищенко, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

При этом академик подчеркнул, что использование вейпов «не менее опасно», чем курение сигарет. «К сожалению, у нас пока они не запрещены под видом того, что кто курит, для них это менее опасно. Ничего подобного, это не «не менее опасно». Все разглагольствования на счет пользы вейпов – это преступление и, прежде всего, перед молодым поколением наших граждан», – констатировал Онищенко.

«К сожалению, лобби очень серьезное, причем даже со стороны государственных структур. Минэкономразвития здесь выступает первым застрельщиком – ну, как же так, это же бизнес, люди лишатся работы, это первое. И второе – вы же, врачи, не знаете, что тем, кто курит, им лучше курить этот вейп. Это все не так… Их надо приравнять к сигаретам, и вроде как приравняли. Но этого мало – их надо вообще запретить. Но такого нормативного акта о запрете вейпов пока нет. Это нужно делать законом», – пояснил Онищенко.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube