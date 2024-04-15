Онищенко предупредил об инфекционной опасности после паводка в Орске

Снижение уровня воды после наводнения в Орске несет в себе определенные риски для здоровья населения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, в частных домах оседает ил, который без быстрой очистки способен несли опасность.

«В Орске идет снижение уровня воды. Хорошая новость, но она несет в себе определенные риски. Более 10 тысяч индивидуальных жилых домов, которые были затоплены… Там остался ил, который несет в себе и надворные туалеты, которые там были, есть погибшие животные… Этот ил очень неблагополучный. Если мы его вовремя из дома не вынем, он быстро спрессуется и будет тверже цемента», – пояснил Онищенко сегодня на пресс-конференции в Москве.

Академик подчеркнул, что предстоит «очень большая и серьезная работа» – сначала всё отмыть, затем просушить, чтобы не появилась плесень, а после продезинфицировать. Это касается не только жилых домов, но и улиц, колодцев с питьевой водой и системы централизованного водоснабжения.

Кроме того, Онищенко обратил внимание на вакцинацию и постоянный мониторинг за состоянием вернувшихся после эвакуации жителей. «Выявление больных, и конечно же вакцинация. От гепатита А – это традиционная вакцинация, которую мы проводим всегда практически. Слава Богу, те данные, которыми оперирует МЧС, говорят о том, что никаких там скотомогильников нет, поэтому прививки от столбняка надо будет делать только тем, кто занимается очисткой. А вот сибирская язва или какие-то другие инфекции пока делать не нужно. Но и без того достаточно, чем надо заниматься. Уверен, что меры, которые принимаются, они адекватны реально складывающейся обстановке и не будет допущено распространение каких-то заболеваний и так далее», – заключил Онищенко.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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