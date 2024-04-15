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Понедельник, 15 апреля 2024, 19:14 мск

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Всем судебным приставам разрешат применять оружие и спецсредства

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект министерства юстиции о наделении всех сотрудников органов принудительного исполнения РФ полномочиями применять в ряде случаев физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии.

Согласно законопроекту, поправки планируется внести в закон «Об органах принудительного исполнения РФ». Действующие нормы позволяют применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие только судебным приставам по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Такие приставы должны проходить спецподготовку, военно-врачебную экспертизу, а также периодическую проверку.

Нововведение предполагает, что все сотрудники органов принудительного исполнения могут использовать физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в ряде установленных законом случаев. При этом все они будут обязаны проходить спецподготовку и периодическую (не реже раза в год) проверку на пригодность к таким действиям.

В каких случаях приставы смогут принять оружие и спецсредства пока не уточняется.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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