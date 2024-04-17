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Европа готовится к войне: глава ЕК призвала активно работать над улучшением оборонного потенциала

Европа должна активнее работать над улучшением оборонного потенциала в условиях угрозы военного конфликта. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на европейском саммите по обороне и безопасности в Брюсселе.

«Угроза войны, может, и не является неизбежной, но она возможна. Нам следует быть готовыми. И начать нужно с острой необходимости восстановления, восполнения и преобразования вооруженных сил стран-членов ЕС», – сказала фон дер Ляйен (цитата по «Интерфаксу»).

Глава ЕК подчеркнула, что Европа в ближайшие годы должна стремиться к разработке и производству оружия следующего поколения, к обеспечению технологического превосходства на будущее. «Это означает активизировать развитие оборонно-промышленного потенциала в следующие пять лет, это насущная задача», – заявила она.

Брюссель, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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