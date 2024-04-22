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Понедельник, 22 апреля 2024, 13:06 мск

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В России начинается эксперимент с электронными студенческими билетами и зачётками

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о пробном переводе студенческих билетов и зачёток в электронный формат. Такая новация заработает уже с 25 апреля, а эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года.

Как уточнили в пресс-службе кабинета министров, пилотный проект пройдет на добровольной основе для студентов колледжей и вузов, ординаторов и аспирантов.

Документы, подтверждающие их обучение, переведут в электронный вид. Сведения о студенческом и зачётной книжке будут доступны на портале Госуслуг. В приложении «Госуслуги» студенческий билет будет в виде QR-кода. Проверяющий сможет отсканировать его с помощью камеры смартфона, уточнили в Минцифры РФ.

Предполагается, что электронную версию документов можно будет использовать для покупки льготных билетов: на железнодорожный и другой общественный транспорт, в театры, музеи, кино и концертные залы. Кроме того, обучающиеся смогут проходить по ним в учебные заведения.

В правительстве пояснили, что электронные документы не отменят обычные – студенты смогут пользоваться любыми из них.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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