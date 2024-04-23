«Дымовая завеса» и аппаратные разборки: политолог назвал главную интригу обновления кабинета министров

Обновленный состав правительства РФ вряд ли претерпит серьезные изменения, считает политолог, глава Политической экспертной группы и основатель Партии любителей пива Константин Калачев. По его оценке, бурное обсуждение предстоящих перемен в кабинете министров является «дымовой завесой» и аппаратными разборками в борьбе за сферы влияния. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«В ходе президентской предвыборной кампании было много инсинуаций по поводу нового состава правительства. Это естественно. Любые выборы требуют рассказов про грядущие перемены. Но зачем ломать то, что работает? Насколько я понимаю, президент работой правительства в целом удовлетворен. И все инсинуации по поводу того, что Мишустин уйдет, все эти рассказы о том, что бОльшую часть министров поменяют на новых людей, – это, мне кажется, погоня за хайпом, либо иногда результат каких-то аппаратных разборок. Когда речь идет об отдельных министрах, чьи позиции недостаточно прочны, тогда действительно слухами земля полнится. Это можно сравнить с ситуацией в джунглях – сильнейшие выживают, слабейшие, больные подлежат замене», – отметил Калачев.

Как считает политолог, в новом составе правительства на ключевых постах наверяка «останутся прежние люди». «Наверное, кого-то, конечно, волнует судьба министерства народного образования или спорта, но, в любом случае, в том, что касается экономического блока, ресурсных министерств, тех министерств, которые обеспечивают устойчивость российской экономики и вообще системы в целом, думаю, никаких принципиальных изменений не будет. Интрига только в том, кто из губернаторов будет рекрутирован в правительство и сколько – один, два человека? Ходят упорные слухи про губернаторов Нижегородской и Калининградской областей. В принципе, можно было ожидать и ротацию в Свердловской области. Не могу понять, почему все так это бурно обсуждают, если курс останется прежним? Люди в данном случае только функция. Есть курс, который себя оправдал, потому что российская экономическая и политическая сферы показали свою устойчивость. От добра добра не ищут и коней на переправе не меняют», – пояснил он.

«Это «белый шум», «дымовая завеса» – давайте будем раскачивать вагон и делать вид, что мы едем – посмотрите, как много у нас жизни, интриг, возможностей для перемен, для новых кадровых решений... Но все кадровые решения зависят от одного человека, настроенного весьма и весьма консервативно. Понятно, что кого-то можно в иерархии продвинуть наверх до уровня вице-премьера или первого вице-премьера. Понятно, что нужно показать, что из губернаторов могут рекрутироваться в министры и замминистры. Кто-то из губернаторов, действительно, может продвинуться – один, максимум, два. Но вот всё, что касается какой-то кампанейщины, каких-то возможностей коренных перемен, смены курса – все это решительно отвергаю как невозможное просто потому, что мы прекрасно понимаем, время менять правительство приходит тогда, когда кризис в целом преодолен, и когда нужно внушить людям надежду на лучшее», – подчеркнул Калачев.

При этом эксперт также решительно отверг возможность смены главы правительства Михаила Мишустина. «Поставь сейчас любого на место Мишустина – это опять разговоры на тему трансфера власти, возможного преемника Путина. Кому это нужно? Владимир Владимирович Путин навсегда – это совершенно ясно и понятно. Поэтому сейчас любые изменения, которые будут стимулировать обсуждение возможности транзита, мне кажется, никому абсолютно не нужны и, самое главное, система продемонстрировала свою устойчивость. Ну, что еще надо? Зачем ломать то, что работает?» – заключил Калачев.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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