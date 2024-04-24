Ожидание кадровой революции: эксперт определил самые проблемные сферы в правительстве РФ

В новом составе правительства РФ требуется смена руководства в сферах финансов, торговли, промышленности и образования, политика которых проводится в неолиберальном ключе и совпадает с интересами геополитических противников России. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал глава Института нового общества Василий Колташов. По его оценке, премьер-министр Михаил Мишустин и остальной состав кабинета министров, скорее всего, сохранят свои посты.

«Очевидно, что премьер-министр Михаил Мишустин остается на своем месте. Очевидно, что военное ведомство по-прежнему будет возглавлять Сергей Шойгу. Ясно также, что вице-премьер Марат Хуснуллин сохранит свое место, потому что сфера инфраструктуры, строительства, в целом, у нас работает хорошо. Очевидно, что на посту первого вице-премьера останется Андрей Белоусов», – полагает Колташов.

При этом эксперт назвал «сложным вопрос» в сфере промышленности и торговли. «Посмотрим, какие решения будет президент принимать. У меня здесь большой знак вопроса. Я бы не сказал, что там мы наблюдаем какое-то уникальное руководство. Может быть, в этой сфере будут происходить изменения», – отметил эксперт.

Колташов считает, что «серьезную проблему» представляет сфера среднего, высшего образования и науки. «Здесь необходима даже не просто замена руководителя. Здесь нужно разгребать, как авгиевы конюшни, сами министерства. Они работали на протяжении многих лет, если не десятилетий на то, чтобы российскую науку и образование сделать дисфункциональными и бесполезными для промышленного развития страны. Нужны люди, которые будут работать на то, чтобы эта система наконец-то стала полезной промышленности. Мы без конца слышим про кадровый голод, а он потому, что основной наш «специалист», которого воспитывала система образования, – это квалифицированный потребитель, это не человек технически грамотный, мотивированный на познания, это прожектер и потребитель. Поэтому в этой сфере должны быть произведены не просто замены руководителей, но глубокие изменения в самих ведомствах», – пояснил он, подчеркнув, что в этой сфере по-прежнему «правят балом» неолибералы.

«Неолиберальные реформы системы нашего образования легли на кризис советской-постсоветской системы образования. Это ключевой вопрос для нашего развития: в растущей экономике с растущей инфраструктурой и промышленностью, у нее кадры будут, или у нее будет вечный кадровый дефицит как сейчас?» – добавил Колташов.

По его словам, «сложным вопросом» является также ситуация с министерством финансов. «Ясно, что министерство финансов, как и руководство Банка России не соответствует по своим убеждениям, по избираемым практикам задачам национального развития – они, скорее, против, они неолибералы. Глава Минфина Антон Силуанов – убежденный неолиберал кудринской школы, который всю жизнь это подчеркивал. Это надо менять. И загадкой было, почему эти люди оставались на своих постах. Это касается не только Силуанова, но и главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Считаю, что мы уже можем подводить некоторые итоги того, что они и как исправили – ничего они исправить не могут. Нужны люди, которые знают, как по-другому работать в экономике, финансовой сфере», – заявил он.

«В министерстве финансов должна произойти кадровая революция. Там должны прийти люди, которые стоят не на неолиберальных, прозападных монетаристских позициях, что все можно делать с помощью денежных инструментов, а люди, которые понимают связь денежных инструментов с задачами промышленного и научно-технического развития, подготовки грамотных кадров в стране. Нужны анти-неолибералы, противники неолибералов, люди неомеркантилистских воззрений, протекционисты, сторонники сильного государства и государственной политики развития национального рынка, предприятий, инфраструктуры, нашей внешней торговли. То есть – не вот эти вот потомки младореформаторов, мечтательно смотрящие в рот Международному валютному фонду и американскому правительству», – заключил Колташов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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