Новая конфигурация без Лаврова и Шойгу? Эксперт назвал возможных кандидатов на вылет из правительства РФ

Новая конфигурация правительства и системы власти в России практически завершена с учетом всех центров влияния, считает политолог, главный редактор ИА «Аврора» Георгий Федоров. По его оценке, уже можно определенно говорить о конкретных министрах и сотрудниках администрации президента (АП), которые могут отправиться в отставку после инаугурации главы государства.

«То, что Путин встречался с РСПП («профсоюз» олигархов), показывает, что конфигурация правительства и власти в целом почти завершена, что интересы основных «игроков» будут учтены, и что услуги креатуры востребованы. В будущей конфигурации власти безусловные позиции за собой сохранят [миллиардер Юрий] Ковальчук, [глава «Ростеха» Сергей] Чемезов, [миллиардеры Аркадий и Борис] Ротенберги, [глава «Роснефти» Игорь] Сечин и [секретарь Совета безопасности РФ Николай] Патрушев. В целом в стране есть ещё несколько мощных групп, которые имеют влияние и помимо выше перечисленных. Это группы [миллиардера Геннадия] Тимченко, [главы Минобороны Сергея] Шойгу, [мэра Москвы Сергея] Собянина, [главы ВТБ Андрея] Костина и другие более мелкие либо аффилированные с вышеперечисленными», – пояснил Федоров в своем телеграм-канале.

Политолог считает, что окончательный расклад внутри администрации президента станет ясен после 7 мая. «Не так давно Контрольное управление (АП) возглавил [экс-глава «Интер РАО» Борис] Ковальчук. Соответственно, пока позиции [замглавы АП Сергея] Кириенко остаются незыблемыми. Возможный вариант для него – только повышение. Либо на главу АП, либо в «политическую» сферу. Переход в правительство возможен при постановке какой-то очень крупной задачи с отличной перспективой роста для самого Кириенко. Таких позиций несколько: вице-премьер, курирующий новые территории, и мэр Москвы. Премьерское кресло не рассматривается по некоторым этическим событиям. Сейчас пост главы АП занимает человек Чемезова, поэтому такая рокировка без согласования нескольких башен невозможна», – полагает Федоров.

«Ковальчук сейчас не просто представляет один из центров принятия решений. Я возьму на себя ответственность сказать, что Ковальчук входит в тройку самых влиятельных людей в стране во всех сферах: медиа, финансы, внутренняя политика и часть силового блока. Кстати, атака на Шойгу укладывается в логику Ковальчука и его группы», – cсчитает политолог, имея ввиду недавний арест замминистра обороны Тимура Иванова по обвинению в коррупции.

По мнению эксперта, устойчивые позиции в правительстве РФ сохраняют вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, вице-премьер Александр Новак, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр культуры Ольга Любимова и глава кабмина Михаил Мишустин.

«Уязвимое положение (возраст и т.д.): [глава МИД Сергей] Лавров, [вице-премьер Татьяна] Голикова, [вице-премьер Виктория] Абрамченко, [глава МВД Владимир] Колокольцев, [министр труда Антон] Котяков, [глава Минобороны Сергей] Шойгу», – полагает политолог.

«Исходя из новой конфигурации власти и нового расклада, ожидается небольшая порция губернаторопада», – прогнозирует Федоров.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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