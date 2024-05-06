«Мы ещё очень многое сделаем во имя России»: Путин поблагодарил правительство за совместную работу

Сегодня избранный президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами кабинета министров, который после его инаугурации автоматически уйдет в отставку. Глава государства поблагодарил правительство «совместную работу на протяжении предыдущих лет» и выразил надежду, что «мы ещё очень многое сделаем во имя России и её народа».

Путин обратил внимание, что в условиях экономической агрессии, развязанной против России, государству удалось минимизировать негативные последствия. «[В 2022 году] началась в прямом смысле слова экономическая агрессия против России. То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно, и мы с вами хорошо знаем, какова была цель, – разрушить Россию изнутри, и не только политически, а прежде всего экономически. Создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать безработицу массовую в стране, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства. Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось. Результат оказался ровно обратный ожидаемому. У нас в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой», – сказал глава государства (цитата по телеграм-каналу «Кремль.Новости»).

«В современных условиях всё важно. Мелочей не существует. Цена наших действий в это, безусловно, историческое время для нашей страны крайне высока. Ваш опыт, ваши знания, личный авторитет и деловые качества, безусловно, будут востребованы», – добавил Путин.

Глава государства отметил, что «нам предстоит запускать новые национальные проекты, новые федеральные программы». «То, что сделано до сих пор, – это хорошая база для того, чтобы двигаться дальше. Вы знаете, что в ближайшее время в соответствии с Конституцией Российской Федерации пройдёт процедура формирования нового состава Правительства. И в этот период нужно сделать всё необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе», – подчеркнул президент.

«Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается – но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается. Я хочу, выражая слова благодарности за то, что нами было сделано и вами было сделано с предыдущие годы, выразить надежду на то, что мы ещё очень многое сделаем во имя России и её народа», – сказал Путин.

Инаугурация избранного главы государства пройдет завтра, 7 мая. Госдума готовится утвердить главу правительства РФ 10 мая.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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