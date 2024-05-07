Правительство Мишустина слишком инертно: итоги опроса на сайте РИА «Новый День»

Сегодня после инаугурации президента РФ Владимира Путина правительство РФ автоматически ушло в отставку. Судя по итогам опроса, проведенного на сайте РИА «Новый День», кабинет министров Михаила Мишустина заслужил оценку «неудовлетворительно».

Как считает подавляющее большинство респондентов (81,13%), правительство Мишустина слишком инертно – без вмешательства главы государства не реагировало на обостряющиеся проблемы.

Только 5,58% опрошенных сочли, что кабинет министров сработал на «отлично». Еще 8,77% респондентов поставили оценку «хорошо», отметив, что правительство будет справляться с вызовами лучше, если изменит финансово-экономическую политику. Ответ «удовлетворительно – кабмин не допустил острого кризиса» выбрали 3,9% читателей РИА «Новый День».

В то же время выбравшие собственный вариант респонденты обратили внимание, что правительство работает «в интересах народа России – неудовлетворительно», а «в интересах зарубежных хозяев – отлично». Некоторые считают, что кабинет министров – «лишь клерки, важные решения принимают не они», поэтому нет смысла оценивать их деятельность.

Опрос на сайте РИА «Новый День» проводился с 3 апреля по 7 мая 2024 года. В голосовании приняли участие 1129 человек.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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