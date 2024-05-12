«Эсеры» не поддержат почти половину кандидатов в новое правительство Мишустина

Фракция «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме не поддержит почти половину кандидатур, предложенных в новое правительство РФ: 11 из 26. Об этом заявил лидер партии «эсеров» Сергей Миронов. По его словам, «у нас есть на то веские основания».

Политик уточнил, что фракция воздержится от голосования по кандидатуре «социального» вице-премьера Татьяны Голиковой. «Считаю, что те прорывные задачи, которые поставил Президент России в майском Указе – по сокращению бедности, преодолению социального неравенства, – требуют прорывных решений и нового человека на этом посту. Радует, что в сферу ведения вице-премьера дополнительно войдет Федеральное агентство по делам национальностей. Это соответствует нашей позиции: что миграционную политику нужно курировать на уровне вице-премьера. Но мы также настаивали, что в отдельную зону ответственности должна быть выделена и демография, а этого, к сожалению, нет», – пояснил Миронов в своем телеграм-канале.

«Мы также воздержимся по кандидатурам Марата Хуснуллина и Ирека Файзуллина. Нас не совсем устраивает ситуация в строительной отрасли, в том числе неконтролируемый рост цен на жилье в последние годы и засилье мигрантов на стройках. Кроме того, мы воздержимся по кандидату на пост главы Минспорта – у Михаила Дегтярева есть опыт руководства думским профильным комитетом, но не уверен, что этого достаточно для новой должности», – отметил лидер «эсеров».

В то же время, как подчеркнул политик, «Справедливая Россия – За правду» будет голосовать против кандидатов на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки. «Все это – «новые старые» кандидаты, социальный и финансовый блок предлагается сохранить практически в том же составе, и такое отсутствие изменений, мягко говоря, настораживает», – констатировал он.

«Все предложенные кандидатуры будет обсуждать и утверждать Госдума. Надеюсь, что думское большинство прислушается к позиции нашей фракции. В составе кабмина нужны более ощутимые изменения, прежде всего в финансовом и социальном блоках. Те стратегические задачи, которые поставил Владимир Путин в Послании, в Указе о национальных целях требуют новых подходов и новых лиц в Правительстве», – заключил Миронов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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