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Гражданский Белоусов в роли министра обороны: закономерность на фоне обострения военной риторики

Фото из архива пресс-службы Кремля

Назначение гражданского бывшего экономического первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны является знаковым на фоне обострения воинственной риторики. Такое мнение высказал политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

«Назначение Андрея Белоусова министром обороны совпало с обострением ядерной риторики и ужесточением позиции МИДа России. [Сергей] Лавров по сути заявил Западу: «Если хотите войны, ок, будет вам война», а президент России поручил провести учения с отработкой применения тактического ядерного оружия (ТЯО) в Южном военном округе. И вот на этом фоне ядерной эскалации происходит назначение подчеркнуто гражданского, классического экономиста, Андрея Белоусова на этот горячий пост. Думать, что эти процессы не являются частью общей картины – наивно. Как и сводить роль нового министра только к задачам эффективного экономического управления Минобороны», – отметил эксперт в своем телеграм-канале.

«Поэтому стоит констатировать: операция по смене руководства министерства (арест Иванова – отставка Шойгу – назначение Белоусова) происходила стремительно, задачи медиаблоку по созданию непротиворечивых интерпретаций, никто не ставил, темников нет. Не то, чтобы это было критично, уровень самоцензуры редакторов и комментаторов позволяет отсечь риски, просто в очередной раз все происходящее позволяет понять расстановку приоритетов на высшем уровне», – пояснил Старовойтов.

Москва, Елена Володина

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