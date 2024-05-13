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Понедельник, 13 мая 2024, 18:26 мск

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В Совете Федерации согласовали назначение Ковальчука на пост главы Счетной палаты

Фото из архива пресс-службы Кремля

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам согласовал назначение бывшего главы «Интер РАО» Бориса Ковальчука на должность главы Счетной палаты РФ. Как отметила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, у него «большой разносторонний опыт», который ему будет полезен в работе на новом посту.

«У сенаторов уже есть опыт экспертного взаимодействия с ним, в том числе по социально важной законодательной инициативе, связанной со счетчиками», – пояснила Матвиенко, слова которой цитирует пресс-служба Совета Федерации.

Говоря о стоящих перед Счетной палатой задачах, спикер верхней палаты призвала повысить результативность работы контрольного органа парламента, усилить взаимодействие с региональными счетными палатами, повысить методическое обеспечение их деятельности.

Назначение Ковальчука запланировано на пленарном заседании Совета Федерации 14 мая.

Ранее сегодня сенаторами были согласованы представленные главой государства кандидатуры на посты глав МВД, МЧС, Минобороны и других министерств.

Москва, Елена Володина

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