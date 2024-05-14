«Категорически не согласны»: «эсеры» в Госдуме выступили против назначения в правительство Силуанова, Решетникова, Котякова и Козлова

Фракция «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме категорически против утверждения в новое правительство на министерские должности Антона Силуанова (минфин), Максима Решетникова (минэкономразвития), Антона Котякова (минтруд) и Александра Козлова (минэкологии). Об этом заявил лидер «эсеров» Сергей Миронов. По его словам, много вопросов также к претендентам в министры строительства и ЖКХ, просвещения, спорта и культуры.

«Категорически не согласны и будем голосовать против четырех министров-кандидатов. Первое – это конечно кандидат на пост министра финансов господин Силуанов. Это либерал со своими либеральными идеями, нежеланиями вводить прогрессивную шкалу подоходного налога. Сейчас его заставит это делать президент, но помяните мое слово, первое, что сделает этот министр – а то, что его утвердят, не сомневаюсь – он залезет в карман к гражданам, не богатеям. Он захочет пощипать людей, потому что другого он не умеет. Мы считаем, что прогрессивная шкала подоходного налога действительно должна браться с тех, кто получает очень большие деньги – десятки миллионов рублей в год, а не те, кто, например, всего лишь 5 млн рублей в год получает. А господин Силуанов захочет именно залезть туда. Не буду другие претензии говорить, но мы будем голосовать именно против», – заявил Миронов.

Лидер «эсеров» пояснил, что его фракция выступает также против назначения Решетников на пост министра экономического развития. «Мы не видим никакого экономического развития. Не видим желания сделать так, чтобы, например, у нас рентабельность в обрабатывающей промышленности была хотя бы сравнима с рентабельностью добывающих компаний. Мы не видим никаких здесь успехов и опять же исповедуя либеральные идеи, мы считаем, это не тот министр, который должен реализовывать стратегические задачи, поставленные в указе президента», – пояснил он.

«Третий министр, против которого мы будем голосовать, это министр социальной защиты и труда господин Котяков. Где индексация пенсий работающим пенсионерам? Где реальная борьба с бедностью? Где реальные льготы, реальная защита населения? Нету этого», – уточнил политик.

«Четвертый кандидат – это министр экологии и природных ресурсов господин Козлов. Мы с вами видели, что у нас творилось с паводками, знаем, как провалена полностью «мусорная реформа» и у нас нет никакого желания за этого министра голосовать. Более того, я настаивал и буду настаивать – до тех пор, пока в России не будет создано Национальное агентство геологии, мы будем «профукивать» огромные запасы и наработки ещё советских геологов. Рано или поздно, нам это нужно будет делать», – добавил лидер «эсеров».

При этом Миронов обозначил трех кандидатов в правительство, по которым фракция воздержится от голосования. «Это министр строительства и ЖКХ господин [Ирек] Файзуллин. Про ЖКХ, думаю, все сталкиваются, все видят. Мы помним, что у нас творилось в начале января этого года… Точно также у нас есть вопросы и претензии к министру просвещения господину [Сергею] Кравцову. Мы не видим желания все-таки убирать ЕГЭ, решения проблемы дошкольного образования, вопроса по учебникам и многое-многое другое, поэтому здесь мы воздержимся. Изначально у нас была более жесткая позиция. Мы готовы были голосовать против, но многие коллеги посчитали, что что-то все-таки делается. И в этой связи мы смягчили позицию», – отметил он.

«Еще одна кандидатура, по которой наша фракция воздержится, это кандидат на пост министра спорта, только что был губернатором Хабаровского края господин [Михаил] Дегтярев. Он возглавлял в свое время комитет (Госдумы) по спорту. В условиях беспрецедентного международного давления со стороны международных спортивных организаций мы не видим опыта у господина Дегтярева противостоять этому давлению. Мы не считаем возможным голосовать против, поэтому здесь мы воздержимся», – уточнил политик.

«У нас есть очень большие вопросы к кандидату на пост министра культуры госпоже [Ольге] Любимовой, потому что мы не видим реального отражения той же самой специальной военной операции в художественных произведениях, фильмах, спектаклях. Но у нас (во фракции) есть разные точки зрения и по этой кандидатуре принято решение свободного голосования», – заключил Миронов.

Сегодня в Госдуме проходит процедура утверждения кандидатур на министерские посты в новом правительстве.

Москва, Мария Соколова

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