«Стране не выбраться из тяжелого кризиса»: Силуанов и Решетников до сих пор в колее антироссийского курса 1990-х

Фракция КПРФ в Госдуме будет голосовать против назначения Антона Силуанова и Максима Решетникова на министерские должности в новом правительстве РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов сегодня в нижней палате парламента. По его оценке, финансово-экономическая политика, которая была навязана Западом 30 лет назад и проводится этими чиновниками сейчас, не позволит России выбраться из тяжелого кризиса.

«Мы не разделяли и не разделяем финансово-экономический курс, который проводит страна с 1991 года. Его проложили под диктовку американцев Ельцины-Гайдары-Чубайсы. К сожалению, Силуанов и Решетников так и не выскочили из этой колеи… Та финансово-экономическая политика, где не выполняется закон о стратегическом планировании, где не в состоянии рассчитать финансовые затраты на ближайшую пятилетку, где не привлекают талантливых людей и не изучают должный опыт, не может позволить стране выбраться из тяжелого кризиса. Мы голосовать будем против этих кандидатур, не можем поддержать Силуанова и Решетникова», – подчеркнул Зюганов.

Лидер КПРФ также отметил, что его фракция не может поддержать назначение Ольги Любимовой министром культуры. «Вопрос воспитания и патриотического воспитания, прежде всего, нашей великой культуры всегда был самым знаковым и принципиальным. Президент поставил задачу, чтобы страна была суверенной и самодостаточной. Она может быть суверенной только на основе лучших традиций. А лучшие традиции – это культура, качественное образование и великолепная наука», – сказал политик.

«К сожалению, даже такой уникальный театр, как Дорониной разгромили. Уникальный, великолепный театр Губенко, который был министром культуры, тоже пошел под нож с подачи этого министерства. Театр Гоголя, там вообще непотребство выросло. Мы не можем поддерживать эту культурную политику и будем настаивать на укреплении этого министерства», – заявил лидер КПРФ.

«Что касается образования, высшей школы и науки, здесь есть некоторые подвижки в новом направлении, но мы выскажем целый принцип замечаний и соображений от закона об образовании для всех и целого ряда предложений по удвоению ассигнований нашей фундаментальной науке… Окончательно примем решение после их отчета», – пояснил Зюганов, выступая накануне обсуждения кандидатур для назначение в правительство.

Политик также высказал отношение по поводу назначения в правительство губернаторов. «[Антон] Алиханов – молодой, успешный губернатор (Калининградской области), человек с характером, который работал на передовой… Ему надо быть подушевнее в обращении с людьми, но как аванс, мы его поддержим при назначении на должность министра промышленности, потому что он принимает посох у первого зама председателя правительства. Надеюсь, что они свои обещания и тот стиль, который сформировался при [Денисе] Мантурове продолжат и дальше», – отметил он.

«Для нас принципиально важна транспортная сеть. [Губернатора Курской области Романа] Старовойта назначают на эту должность. Без мощной транспортной системы решение проблемы невозможно. Мы обсуждали это с президентом [Владимиром] Путиным, мэром [Москвы Сергеем] Собяниным. Сейчас выстраивается долгосрочная программа. Старовойт знает это направление, неплохо работал на передовой в Курской области. Мы поддержим его тоже. За остальных воздержимся, послушаем, какие на себя возьмут планы и обещания», – добавил лидер КПРФ.

Москва, Мария Соколова

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