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Совет Федерации поддержал назначение в правительство РФ всех кандидатур главы государства

Сегодня Совет Федерации одобрил назначение на пост министров в правительство РФ все кандидатуры, которые ранее были представлены президентом РФ Владимиром Путиным. Сенаторы на пленарном заседании признали консультации состоявшимися.

В частности, в должности министра внутренних дел утвержден Владимир Колокольцев, главы МЧС – Александр Куренков, руководителя МИД – Сергей Лавров, министра обороны – Андрей Белоусов.

В то же время министром юстиции назначен Константин Чуйченко, директором Службы внешней разведки – Сергей Нарышкин, главы ФСБ – Александр Бортников, руководителем Росгвардии – Виктор Золотов.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания Совета Федерации подчеркнула, что по итогам консультаций сенаторы убедились, что президентом РФ представлены «очень достойные кандидатуры, которые всю свою жизнь посвятили служению Отечеству, опытные, профессиональные, надёжные, проверенные кадры, способные решать самые сложные задачи».

Москва, Елена Володина

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