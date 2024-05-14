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Госдума утвердила новый состав кабинета министров

Сегодня нижняя палата российского парламента утвердила назначение кандидатов на должности министров нового правительства, которые предложил премьер-министр Михаил Мишустин. В числе новых членов кабмина – губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который теперь будет министром промышленности.

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев возглавил министерство спорта. Министром сельского хозяйства утверждена Оксана Лут – первый заместитель предыдущего главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, которого накануне утвердили вице-премьером.

Среди новичков правительства также губернатор Курской области Роман Старовойт, который отныне будет возглавлять министерство транспорта. Кроме того, глава Кемеровской области Сергей Цивилев утвержден министром энергетики.

Свои посты сохранили главы министерств природных ресурсов и экологии Александр Козлов, труда и социальной защиты Антон Котяков, просвещения Сергей Кравцов, культуры Ольга Любимова, здравоохранения Михаил Мурашко. Также в правительстве остались министры экономического развития Максим Решетников, финансов Антон Силуанов, строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, науки и высшего образования Валерий Фальков, по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Стоит отметить, что единогласно депутаты поддержали только троих новичков в правительстве – Алиханова, Лут и Старовойта.

Больше всего голосов против набрал Силуанов. На втором месте – Решетников. Третье место антирейтинга досталось Любимовой. Четвертое и пятое место с одинаковым результатом разделили Козлов и Котяков, которых критиковали представители думской оппозиции.

Москва, Мария Соколова

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