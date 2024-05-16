Прорыв на фоне консервативной инерции: что изменят перестановки в правительстве РФ?

Кадровые перестановки в правительстве РФ показывают, что государство готово постепенно отказаться от дикого периферийного капитализма, который вёл страну в пропасть. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал общественный деятель, адвокат Дмитрий Аграновский. По его оценке, финансово-экономический блок кабинета министров сохранен по инерции, но это люди прошлого на фоне знакового назначения Андрея Белоусова на пост главы Минобороны.

«На первый взгляд можно сказать, что (в назначении правительства) ничего необычного не произошло. Продолжается некая консервативная линия. Мы уже за многие годы убедились, что [президент РФ Владимир] Путин как раз сторонник этой консервативной линии. И в общем-то почти все назначения, на мой взгляд, принципиального значения не имеют. Есть только одно, действительно, реально принципиального характера, которое оказывает влияние на всю нашу жизнь. Я имею в виду назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны», – отметил Аграновский.

Как пояснил адвокат, принципиальность этого кадрового решения свидетельствует, что государственный курс начинает отходить от «дикого капитализма». «Белоусов, я бы сказал, по взглядам близок к коммунистам, к патриотам, и даже «Московский комсомолец» называет его православным большевиком. Британская газета Financial Times говорит, что он сторонник, ни больше ни меньше, административно-командной системы и плановой экономики. И его назначили на ключевой пост, потому что главное, что сейчас происходит в нашей жизни – это СВО и всё, что с этим связано. И вот именно такого знакового человека, сторонника плановой экономики, ограничения стихии рынка, государственника, его назначают на такой пост. Это очень многообещающее назначение. Я лично необычайно этим вдохновлен и впечатлен», – сказал он.

Как считает Аграновский, назначение Белоусова главой министерства обороны можно расценивать как его повышение. «Когда в первоначальном составе не оказалось Белоусова, я очень огорчился: что ж такое, единственное светлое пятно в правительстве и его вот так задвинули... А оказалось, его не задвинули, а очень даже повысили. И надеюсь, что эта должность у него не последняя. Это назначение показывает, что положение дел в стране меняется. Конечно, инерция дикого рыночного периферийного капитализма очень большая. Наше же государство 30 лет строилось совершенно под другие цели и по другим принципам. И эти цели были несовместимы с существованием государства. И вот назначение Белоусова… Это очень серьезный, обнадеживающий шаг в правильном направлении», – подчеркнул он.

По его мнению, остальные назначения «особого значения не имеют». «Будем надеяться, что правительство будет работать в команде и никто не будет вставлять Белоусову палки в колеса. В перспективе жду все-таки дальнейшее назначение в правительство патриотов, коммунистов, в конце концов – вот Михаила Дегтярева (ЛДПР) назначили министром спорта. А чем КПРФ хуже? В конце концов, если вспомнить опыт 1998 года, он был просто потрясающий – правительство Маслюкова-Примакова. Недаром все олигархи ополчились тогда против этого правительства и все-таки сумели его завалить, когда оно оттащило страну от пропасти. Опыт настоящего коалиционного правительства у нас есть», – констатировал Аграновской.

«За исключением Белоусова, нынешнее правительство, при всем уважении к назначенным, можно заменить другими людьми и ничего не изменится совершенно. Либеральный финансово-экономический блок в компании с [главой ЦБ Эльвирой] Набиуллиной, считаю, что это просто люди прошлого. Они сохраняются на своих постах по инерции, потому что баланс сил в обществе пока ещё не изменился в сторону патриотов: численно патриоты – мы вся страна, но в финансово-экономическом плане мы не так много значим. А они, конечно, несовместимы с теми задачами и вызовами, которые стоят перед страной. Думаю, что их отстранение – это дело будущего. А вот Белоусов – это действительно прорыв», – заключил Аграновский.

Москва, Мария Соколова

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