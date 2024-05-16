В Минсельхозе РФ уточнили ущерб от весенних заморозков

В результате весенних заморозков в России погибли посевы на территории порядка 830 тысяч гектаров. Такие данные сегодня привела министр сельского хозяйства Оксана Лут, выступая на совещании оперативного штаба. По ее словам, в общем масштабе это около 1% от всей площади.

Также есть поврежденные посевы и многолетние насаждения. Сейчас специалисты Минсельхоза вместе с регионами проводят оценку для получения достоверных данных, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Министр также отметила, что сейчас необходимо четко определиться с планами по пересеву, чтобы выдержать утвержденные параметры структуры площадей.

Москва, Елена Володина

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