Перестройка «матрицы»: ротация в правительстве РФ только началась

Состав правительства России будет меняться на фоне перестройки государственной матрицы для поступательного развития и противостояния в развязанной Западом войне. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, можно ожидать постепенную замену неэффективных министров, в том числе либералов финансово-экономического блока.

«Наше государство начало процесс перестройки матрицы. Она большая, тяжелая, учитывая весь предыдущий бэкграунд нахождения в мировой глобальной экономике к тому, чтобы начал перестраиваться под срочную конфронтацию с Западом. Запад отрубил все мосты, которые можно было ещё навести или были наведены, и продолжает это делать. Можно зафиксировать на данный момент, что вызов принят», – подчеркнул Неживой.

Политолог обратил внимание на назначение министром обороны Андрея Белоусова, которого по сути «перекинули на основной экономический фронт». «Мы только в начале перестройки этой государственной матрицы. Мы ее сейчас можем зафиксировать только по поездке президента Владимира Путина в Китай, по фиксации таких вещей, что экономика фактически военная, поскольку мы в состоянии войны будем находиться, возможно, достаточно долго. Эта сфера отдана Белоусову, который исповедует плановые и инновационные методы экономики. Видно, что учли предыдущий опыт, с оглядкой на Китай, где сочетаются и рыночные методы, что, кстати говоря, было и при Сталине очень много – экономические методы, которые свойственны мобилизационной экономике, когда можно все ресурсы концентрировать в одной точке и за счет этого получать очень мощные экономические достижения», – пояснил он.

Как считает эксперт, «то, что правительство сильно не изменилось, – это не показатель того, что оно меняться не будет». «Менять сразу все – это очень большие риски и потери. Всё идет последовательно. То, что ввели [Алексея] Дюмина в наблюдательный совет «Ростеха», назначили [Николая] Патрушева, который вообще все может курировать, означает, что изменения будут постепенными. Сейчас перестроят военную сферу – ВПК, избавятся от коррупции. Мы сейчас видим громкие коррупционные скандалы. Никаких перемен резких не будет, сказал Белоусов. То есть отставок не будет, но аресты будут», – полагает он.

«После того как будет отлажен ВПК, будет там уничтожена коррупция, это все выйдет на максимально эффективные рельсы и покатится вперед, думаю, возьмутся за следующий этап. Прогнозирую, что это будут высокие технологии. Потому что началась гонка, мы ее сейчас видим. [Экс-президент США Дональд] Трамп рвется к власти не просто так. Очень многие надеются, что нам при Трампе хорошо будет. Нам будет хуже намного при Трампе, чем при [нынешнем президенте США Джо] Байдене. Потому что Байден олицетворяет собой умирающий мир. А Трамп, [миллиардер Илон] Маск – это тот самый из советской фантастики капитал, когда уже государства не будет, это будут частные корпорации, которые будут обладать космическими космодромами, флотом, соответственно, венчурный капитал, который выльется в четвертую научно-техническую революцию», – отметил политолог.

По его оценке, новые внутренние преобразования в Росси возможны уже к осени. «Они будут идти частями, не как революция. У нас будет эволюция. По крайней мере, так это рассматривается. Думаю, и администрация президента будет меняться… Будут менять и либеральный финансово-экономический блок правительства. Туда наверняка будут вводиться кураторы. [Замглавы администрации президента Максим] Орешкин сейчас пытается на эту тему сесть, потихонечку будет какая-то подготовка по мере взращивания кадров. Всё это будет последовательно», – заключил Неживой.

Москва, Мария Соколова

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