Есть опасения: правительство РФ обновилось – риски остались

России после обновления правительства угрожают те же риски, что и прежде: продолжение неолиберальной политики со стороны финансово-экономического блока кабинета министров может обернуться серьезным стрессом с большими проблемами, считает экономист, руководитель Института нового общества Василий Колташов. В комментарии РИА «Новый День» эксперт отметил, что также вызывает опасения ситуация в системах образования и здравоохранения.

Колташов выразил надежду, что новый-старый министр финансов Антон Силуанов, на котором, по выражению эксперта, уже давно клеймо «либерала-западника», в нынешней ситуации получит только «техническую» роль, а бывший первый-вице премьер Андрей Белоусов, занявший сейчас пост министра обороны, расширит влияние на экономические процессы.

«Всё равно курс, заданный в экономике, должен сохраниться, иначе последует серьезный стресс. Если применить сейчас какой-то классический неолиберальный метод, то мы получим, скорее, большие проблемы... Но похоже, Силуанова держат в узде, и он будет работать как технический министр», – отметил он.

«Что касается Дениса Мантурова на посту первого вице-премьера, отвечающего за экономику, насколько я знаю, он не особо активен, и его нельзя назвать неолибералом явно. Это значит, что он ни в плюс, ни в минус будет. То есть – как ведомства работали, так и будут работать. Что касается Белоусова, то его перебросили на решение жизненно важной задачи – выяснилось, если в военном ведомстве не производить операцию спасения и контрреформирования, то мы победить не сможем», – подчеркнул эксперт.

В то же время Колташов выразил опасение, что «социальные проблемы будут решаться, скорей всего, очень медленно». По его мнению, «ахиллесовой пятой» для России остается сфера образования и нехватка кадров».

«Этот дефицит [кадров] хронический. И это не случайность, этот дефицит не с неба упал. Неолиберальная реформа образования этот дефицит создала, подготовила», – констатировал он.

Эксперт обратил внимание, что сохранивший свой пост министр просвещения РФ Сергей Кравцов «довольно сильно зажат своим министерством». «Министерская бюрократия вся неолиберальная. Она его заблокировала. То, что он говорил, пытался делать, этого ничего не получилось. Поэтому много критики на Кравцова. Ему нужно просто взять косу и скашивать там целые отделы в своем министерстве. Тогда то, что он говорит, будет делаться», – пояснил он.

«Также довольно скептически отношусь к перспективам министерства науки и высшего образования во главе с Валерием Фальковым. Думаю, что они будут исходить из того, что все вопросы можно решить просто формально, увеличив, как в прошлом году финансирование на бюджетные места инженерно-технического порядка, и всё. Думаю, что вопрос так не решится», – уточнил Колташов.

«В отношении социальной политики и здравоохранения – застарелые проблемы. И если президент не будет лично там подталкивать, то назначенные лица и аппарат министерств особо шевелиться вряд ли захотят», – полагает эксперт.

Москва, Мария Соколова

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