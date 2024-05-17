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Пятница, 17 мая 2024, 21:33 мск

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Росстат сообщил о росте ВВП России

Экономический рост в России, по оценке Росстата, составил по итогам первого квартала 5,4%.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2024 года относительно соответствующего периода 2023 года, по предварительной оценке, составил 105,4%», – говорится в сообщении ведомства.

Согласно прогнозу Центробанка РФ, рост ВВП России в 2024 году составит 2,5-3,5%. В министерстве экономического развития ожидали, что ожидается повышение ВВП в 2024 году на 2,8%.

В прошлом году рост отечественной экономики составил 3,6%.

Москва, Елена Володина

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