В логике новых майских указов: политолог оценил перспективы обновленного кабинета министров

Сохранение основного кадрового состава в правительстве РФ демонстрирует доверие к его работе и полностью соответствует решению поставленных главой государства задач. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог Илья Гамбашидзе.

«Кадровые перестановки в правительстве показывают высокое доверие к его работе в прошедшие годы. Цифровые показатели оказались где-то даже лучше прогнозируемых. Именно поэтому большинство вице-премьеров и министров сохранили посты. Это люди на своём месте», – пояснил эксперт.

Гамбашидзе обратил внимание, что выполнение конкретных задач в новых «майских указах» президента Владимира Путина соответствует логике кадровых назначений. «Эти задачи разделяются на два направления. Первое – мобилизация экономики страны, создания единой экономической системы, приспособленной под нужды СВО. В ситуации, когда 7% ВВП страны составляет военный бюджет, ВПК – главный локомотив экономики. Совершенно естественно, что решать эту задачу призван самый эффективный экономический государственник – призван не со стороны, а с поста в прежнем правительстве», – отметил политолог по поводу назначения Андрея Белоусова на пост министра обороны.

В числе главных задач эксперт также выделил «повышение уровня и качества жизни населения на основе принципа народосбережения». «Совершенно не случайно год формирования нового правительства назван годом семьи – это взаимосвязанные вещи. Социальная политика, демографическая политика – это невоенные приоритеты правительства сегодня. Все кадровые решения укладываются в эти две линии», – заключил Гамбашидзе.

Москва, Мария Соколова

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