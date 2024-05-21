Большой фронт Белоусова: спасение ВПК – всё для победы

Главной угрозой для России в военной сфере, как и в других отраслях, остаются последствия либеральных реформ, усилившие эффект позднесоветского разложения. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил экономист, руководитель Института нового общества Василий Колташов. По его оценке, проблема выхода из этой ситуации заключается только в том, насколько далеко сможет зайти в реформировании новый министр обороны Андрей Белоусов.

«Проблема [экс-министра обороны Сергея] Шойгу состояла в том, что если (экс-глава Минобороны в 2007-2012 гг Анатолий] Сердюков проводил там неолиберальные реформы, то Шойгу там немножко все нормализовал и оставил примерно так, чтобы было комфортно с точки зрения понимания многих военных. Но все коренные проблемы, которые формировались ещё в советское время, остались, а многие – были созданы неолиберальными реформами, которые привели, в частности, к скрытой приватизации предприятий оборонно-промышленного комплекса, когда государству принадлежит оболочка, а внутри всё уже расхватали-расписали по всяким акционерным обществам», – пояснил Колташов.

Как полагает эксперт, военно-промышленному комплексу предстоит серьезная перестройка. «У государства военно-промышленный комплекс должен быть мощный, эффективный, работающий по плановым принципам и обеспечивающий все необходимое для фронта, для победы. Некоторые ждут, что скоро всё закончится. Увы, мы не решаем это. Это решает наш противник, который не собирается нас оставлять в покое. Это вовсе не киевские бюрократы с бандеровскими флажками в петличках пиджаков. Это американцы и британцы. В этом плане, конечно, есть необходимость, чтобы военное ведомство заработало, как часы, эффективно», – подчеркнул он.

При этом Колташов отметил, что остается вопрос, насколько далеко Белоусов сможет зайти в изменении армии. «Одна из главных проблем в армии не оборонно-промышленного порядка, и состоит в том, что в мирное время армия функционирует как плохая бюрократическая машина и там идет невероятный отрицательный отбор. Генералы мирного времени в любых странах практически всегда – это какой-то ужас. Такие люди совершенно для войны не пригодны. Когда они продвигались по службе, потому что у них казармы были лучше начищены, трава зеленей, солдаты лучше маршировали, отчетность была замечательная всегда, рапорты они писали, что прямо плакать и петь одновременно хотелось, а вот войсками командовать и операции разрабатывать – это не их. Эта проблема выявилась в первый год СВО. Будет ли Белоусов эту тему продвигать дальше, насколько он её понимает, чувствует и готов слышать то, что будут говорить военные не высшего командного состава, а те, кто находится на фронте?» – пояснил он.

«Наряду с приведением в порядок оборонно-промышленного комплекса и системы снабжения, ликвидации самой элементарной коррупции и грубого воровства, включая торговлю наградами, наряду с этим нужно, чтобы эта система начала работать более эффективно. Кстати, если Белоусов покажет, что она может быть более эффективной, увидит проблемные точки и найдет решение, как это все исправить, то может быть такой опыт распространится на другие сферы, потому что у нас много областей, где нет порядка из-за неолиберальных реформ, которые усилили эффект позднесоветского разложения. У нас же не было так, как некоторые энтузиасты говорят, что было идеально в советское время, потом пришли неолибералы и все испортили. Нет. Все уже стало изрядно подгажено и разложено в советское время, и потом это все еще было добито, зацементировано и переделано этими реформами. Отсюда и сложность проблем в государстве. Мы не от идеального состояния шли к плохому, а от плохого к ещё более плохому», – заключил Колташов.

Москва, Мария Соколова

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