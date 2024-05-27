«Мы в одной лодке…» Запад продолжит терроризировать Иран

Запад продолжит попытки дестабилизировать ситуацию в Иране, в том числе, с помощью вбросов о внутриэлитном расколе в исламской республике после гибели президента Эбрахима Раиси. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали российские эксперты в ходе «круглого стола» в Москве. По их оценке, активизация атак на Тегеран извне наиболее вероятна в случае избрания Дональда Трампа на пост президента США.

Как считает бывший посол России в Иране Александр Марьясов, давление вряд ли повлияет на внутриполитическую ситуацию в Иране накануне и во время президентских выборов в исламской республике. По его оценке, консервативная линия в руководстве страны останется неизменной.

«В настоящее время все три ветви власти в Иране – законодательная, исполнительная и судебная – принадлежат консерваторам. Поэтому в ходе отбора кандидатов они предпримут все необходимые шаги, в том числе, политического, пропагандистского, административного характера, чтобы выбрать кандидата, который по всем параметрам будет удовлетворять и верховного лидера, и вообще консервативного лагеря… Но об этом говорить точно и определенно мы не можем, поскольку все только начинается в стадии побора и выдвижения кандидатов. Конечно, могут в борьбу включиться и представители так называемого либерально-реформистского круга, но они в общем-то дискредитированы своим стремлением к нормализации отношений с США и Западом… Думаю, что представители этого крыла вряд ли попадут в число претендентов на пост президента», – полагает эксперт.

«В российско-иранских отношениях принципиально ничего не изменится. И об этом на следующий день после гибели Раиси заявил официальный представитель МИД Ирана [Насер] Канани… Есть много факторов, которые в последнее время очень сблизили наши страны. Это экономические санкции – мы в одной лодке находимся, это и попытки международной изоляции, которые мы успешно преодолеваем, и попытки силового давления – в Европе через правительство [президента Украины Владимира] Зеленского, на Ближнем Востоке – через Израиль. Все эти попытки успешно купируются и не имеют тех результатов, на которые надеялся бы Запад», – отметил Марьясов.

Глава отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев обратил внимание, «Россия и Иран вполне могут выстроить именно стратегическое партнерство, что очень важно для нас». «Это будет качественный скачок двухсторонних отношений. И здесь очень бы хотелось, чтобы Россия выполнила свои обязательства и по поставкам многоцелевых истребителей СУ-35 и ударных вертолетов МИ-28, несмотря на то, что идет СВО. Очень надеюсь, что позитивный курс, который у нас есть, он сохранится, несмотря на все события, на то, что Беньямин Нетаньяху, скорее всего, пока останется премьер-министром Израиля, и вполне возможны новые обострения, поскольку США его полностью не контролируют. Проблем много, но именно этот тренд на стратегическое партнерство, он будет постепенно набирать силу и очень надеюсь, что до весны следующего года большой стратегический договор между РФ и Ираном будет подписан», – отметил эксперт, подчеркнув возможное усиление давления на Москву и Тегеран в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа.

«Исходить из того, что после этой трагедии там (в Иране) к власти придет какая-то прозападная элита – это несерьезно. Просто люди не понимают ситуацию, но пытаются выдать желаемое за действительное. Никакого межэлитного конфликта в исламской республике по моим оценкам нет. Все эти спекуляции (Запада) были вызваны попыткой, стремлением такой некий внутриэлитный раскол создать. Думаю, эти попытки абсолютно безуспешны», – полагает Евсеев.

Как считают эксперты, протестные выступления в Иране могут быть в ходе или после президентских выборов не без помощи извне, как это было ранее, но их результативность под очень большим вопросом.

Москва, Мария Соколова

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