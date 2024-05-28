ГИБДД официально переименовали обратно в ГАИ

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) России официально переименована в Госавтоинспекцию (ГАИ). Об этом сообщил начальник ведомства генерал-лейтенант полиции Михаил Черников на заседании президиума общественного совета МВД.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем! Законодательно урегулировали такое название», – уточнил он (цитата по РИА «Новости»).

Стоит отметить, что на официальном сайте министерства внутренних дел ведомство указано как Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД).

Официальной датой создания ГАИ считается 3 июля 1936 года, когда Совнарком СССР подписал «Положение о Государственной автомобильной инспекции ГУ РКМ». В 1998 году ГАИ переименовали в ГИБДД, однако в 2002 году специальным указом президента Владимира Путина старое название вернули наравне с новым.

Москва, Елена Володина

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