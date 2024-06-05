Проблемные регионы: политические риски возможны на выборах в Хабаровском крае и Хакасии

На предстоящих осенних региональных выборах возможны политические риски в Хабаровском крае и Хакасии. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, вице-президент Российской ассоциации политконсультантов Андрей Максимов. По его оценке, в этих регионах для власти могут быть проблемы.

Эксперт обратил внимание, что «есть проблема Хакасии, куда постоянно пытаются сосватать кандидатов, не особо желанных местными избирателями». «Там могут случиться какие-то неожиданности ввиду того, что должны пройти довыборы депутата Госдумы. Ну и кого именно изберут – вопрос. За последние полгода там два или три кандидата от власти поменялось, и неизвестно, на чем они остановятся, и неизвестно, устроит ли этот кандидат как местную элиту, так и местного массового избирателя. Здесь есть проблема», – пояснил он.

Как считает Максимов, для недавно назначенных глав регионов также есть «проблема, скажем так, профессиональной подготовки». «Там, где глав регионов президент заменил на мэров областных центров, проблем особых нет. Потому что, во-первых, люди полностью находятся в контенте территорий. Во-вторых, они прошли через публичные выборы, мэры уже опытные, а не свеженазначенные. Это те мэры, которые еще избирались и понимают, что такое публичная политика. Там тоже проблем особых не будет», – уточнил политолог.

«Есть территории, куда либо опять отправили молодых технократов, но он, правда, всего один в этом сезоне, либо зама генпрокурора отправили на Хабаровский край. И проблема не в том, что кто-то может поставить против него и будет его валить, а в том, что он сам может не очень вписаться в региональный контент, настроить против себя массу людей и создать самому себе проблемы, учитывая, что все-таки у человека несколько обвинительный подход по жизни – это его профессиональная работа. А сейчас ему, наоборот, нужно проявлять максимум компромиссности, готовность адаптироваться, принять новую информацию – не отторгать ее с порога, не карать за неё, а воспринимать её как предложение к сотрудничеству или совместным действиям. Насколько он к этому готов, не знаю. С точки зрения профессиональной, очень высокий соблазн максимально всех запугать, пересажать, но что из этого получится в результате, неизвестно. Паралича воли достичь можно страхом, а вот творческого сотрудничества вряд ли», – отметил Максимов.

По его словам, достаточно, как правило, небольшого неосторожного толчка, чтобы выборный регион стал проблемным. «Хабаровский край очень важен с точки зрения отечественной оборонки, ключевой для производства самых последних моделей как пассажирских, так и военных самолетов, который производит значительную часть военных кораблей тихоокеанского флота. В этом плане, конечно, было бы крайне нежелательно, чтобы там возникли какие-то сложности со всем этим. Ну и плюс, ещё это регион, не совсем остывший после того, как оттуда убрали [губернатора в 2018-2020 гг Сергея] Фургала и почти полгода после этого там шли демонстрации протеста, и всё остальное. И очередной внешний назначенец, никак не связанный с регионом, с партией Фургала, просто внешний человек может по-разному быть воспринят местными жителями. А когда есть какое-то отторжение психологическое, достаточно малейшего толчка и никаких денег не понадобится, ни оргресурсов, ничего – все может покатиться под откос, ещё одна потенциальная проблемная территория. Там и так два центра, которые всегда между собой соперничают, это Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, и плюс к этом такая история с назначением… Ну посмотрим, что из этого выйдет», – уточнил эксперт.

По его оценке, конкуренции от оппозиционных партий на предстоящих выборах ожидать не следует, так как в нынешних условиях она может принести только ущерб их репутации.

«Крайне маловероятно, что оппозиционные партии либо беспартийные кандидаты составят серьезную конкуренцию на губернаторских выборах, прежде всего, и на выборах в Законодательные собрания. Потому что «дурных нема» – никто не будет тратить деньги на вещи, которые ничего, кроме ущерба репутации на федеральном уровне, партии не принесет», – считает Максимов.

Москва, Мария Соколова

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