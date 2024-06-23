Последствия мятежа Пригожина могли быть более кровавыми

Мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в 2023 году был западным проектом в поддержку так называемого контрнаступа киевского режима и не может быть расценен только как предательство. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал депутат Госдумы от «Единой России», политолог Олег Матвейчев. По его оценке, если бы этот демарш произошел позже, то последствия могли быть страшнее.

«Ни спустя год, ни спустя 10 лет, ни спустя вечность, сколько бы ни было, предательство остается предательством. Человек, который во время боевых действий, во время СВО устроил мятеж, начал шантажировать президента и военное командование не может получить иную оценку, чем ту, которую дал президент. Президент сказал, что это был нож в спину нашим ребятам, которые сражаются, и это предательство, это мятеж. И оценок своих президент не менял. Ничего в этом смысле за год не изменилось», – констатировал Матвейчев.

Как считает депутат, Пригожин был «главной надеждой наших западных врагов». «Всей пригожинской сетке, всем, кто его поддерживал, с Запада и Украины наливали трафик. Они аплодировали всем наездам на нашу власть, на государство и надеялись на то, что произойдет мятеж и начнется в России гражданская война. Они хотели воспользоваться этой неразберихой в нашем руководстве, чтобы нанести свой удар и свое контрнаступление», – пояснил он.

«Если бы Пригожин ещё чуть-чуть, что называется, поразминал общественное мнение, еще бы месяца три и завоевал бы еще больше симпатий на своем популизме, то осенью ситуация могла бы быть гораздо хуже. Все это могло привести к тому, что мятеж его был бы более успешным. Понятно, что он бы все равно был бы подавлен, но был бы более кровавым и с бОльшими жертвами. А неразбериха в армии могла привести к успеху так называемого украинского контрнаступа. И иначе бы сложились и наши президентские выборы, и многое другое. Поэтому Бог хранит Россию», – подчеркнул Матвейчев.

«То есть, торопыга Пригожин не только всех тогда торопил – руководство страны и так далее, но и сам поторопился. Торопыжка был голодный, проглотил утюг холодный. Поэтому слава Богу, что все случилось так, как случилось», – заключил Матвейчев.

Москва, Мария Соколова

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