Марш Пригожина: хронология мятежа

Ровно год назад в России произошли резонансные события, которые взбудоражили общественность и власти всех уровней. Основатель ЧВК «Вагнер», герой России, ДНР и ЛНР Евгений Пригожин обвинил военное руководство в предательстве и объявил о «марше справедливости» с походом на Москву, что затем стало поводом для возбуждения уголовного дела о попытке вооруженного захвата власти.

Корреспондент РИА «Новый День» восстановил хронологию тех событий.

23 июня 2023 года – начало

17:10 Обращение Пригожина в Следственный комитет с требованием привлечь к ответственности военное руководство с обвинением в предательстве, гибели русских солдат и передаче российских территорий врагу.

21:09 Пресс-служба Пригожина сообщила о «нанесении ударов» по лагерям ЧВК «Вагнер», гибели бойцов, и опубликовала видео «последствий».

21:25 Глава ЧВК «Вагнер» выступил с заявлением, что «музыканты» готовы наказать виновных и добавил: «Я прошу никому не оказывать сопротивление… После того, как мы закончим начатое, мы вернемся на фронт для защиты нашей Родины… Президентская власть, правительство, МВД, Росгвардия и другие структуры будут работать дальше в привычном порядке. Мы разберемся с теми, кто уничтожает русских солдат, и вернемся на фронт. Справедливость в войсках будет восстановлена, а после этого – справедливость для всей России».

21:48 Минобороны России распространило заявление: «Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией».

21:49 В новом голосом сообщении Пригожин заявляет о походе на Москву: «Нас 25 тысяч, и мы идём разбираться почему в стране творится беспредел. 25 тысяч ожидает как тактический резерв, а стратегический – это вся армия и вся страна. Все, кто хочет – присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием».

22:15 Глава ЧВК «Вагнер» сообщил, что в операции по уничтожению «музыкантов» использовали артиллеристов и пилотов вертолётов «в тёмную».

22:29 Очередное голосовое сообщение с заявлением Пригожина: «Это не военный переворот. Это марш справедливости. Наши действия никак не мешают войскам», а позже глава ЧВК сообщил о поддержке со стороны военных.

22:40 Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил с заявлением, что глава государства Владимир Путин «в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг Пригожина, предпринимаются все необходимые меры».

22:50 ФСБ России сообщила о возбуждении уголовного дела по факту призыва к вооруженному мятежу. В ряде российских городов полиция и военные переводятся на усиленный режим работы. В Москве, Ростове-на-Дону и других городах ввели план «Крепость».

24 июня – реакция президента и завершение марша

00:18 – 00:31 Опубликованы видеообращения генерала армии Суровикина и генерал-лейтенанта Алексеева с призывом остановить марш на Москву. Аналогичное заявление сделал ЦОС ФСБ.

02:03 Пригожин сообщил о входе сил ЧВК «Вагнер» в Ростов-на-Дону.

03:43 Основатель ЧВК заявил, что его подразделениями «уничтожена вертушка» – вертолет ВС РФ.

05:13 Пригожин сообщил, что на московской трассе один из штурмовых отрядов подвергся обстрелу «вертушек». «В подразделении ЧВК «Вагнер» все целы. Вертушка уничтожена. Горит в лесополосе. Я еще раз всех предупреждаю: мы будем воспринимать как угрозу и уничтожать все вокруг. Нас не смогут уничтожить. У нас есть цели, мы готовы все умереть. Все 25 тысяч. А после этого еще 25 тысяч. Потому что мы умираем за Родину. Мы умираем за русский народ».

06:59 Пригожин заявляет, что его марш поддерживают силовые структуры. «Там, где солдаты встречают нас, Росгвардия и милиция, они машут нам руками, многие из них говорят, что хотят пойти с нами. Мы пока прошли небольшой путь, но уже 60-70 человек присоединились к нам. Я думаю, что половина армии готова пойти с нами».

07:42 Глава ЧВК «Вагнер» сообщил, что «мы находимся в штабе, 07:30 часов утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы – уходят штатно, проблем никаких нет».

07:51 В офис «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге пришли силовики. К этому времени руководители московского региона уже выступили с предупреждением об усилении мер безопасности. Аналогичные сообщения опубликовали главы Ростовской, Липецкой и Воронежской областей.

09:26 Мэр Москвы сообщил о введении в столице режима контртеррористической операции. Аналогичные меры предприняты в Московской и Воронежской областях.

10:00 Президент России Владимир Путин выступил с обращением в связи с военным мятежом. Глава государства заявил о предательстве и личных непомерных амбициях организаторов «марша», которые могут привести к крайне негативным последствиям.

10:41 Нанесен удар по колонне мятежников в районе Бугаевки, Кантемировского района Воронежской области.

12:08 «Вагнеровцы» сбили Ил-18 ВКС РФ.

12:18 Евгений Пригожин выступил с заявлением: «По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся. Мы – патриоты своей Родины, мы воевали и воюем…»

12:27 Воронеж. После обстрела участниками мятежа вертолетов ВКС РФ загорелась нефтебаза.

12:41 – 12:44 Мост через Оку в районе Серпухова блокирует армейский спецназ, перекрыт проезда в сторону Коломны через Оку

14:04 «Вагнеровцы» устанавливают минные шлагбаумы из противотанковых мин в Ростове-на-Дону

14:44 Уничтожена техника «вагнеровцев» в Воронеже, после чего было опубликовано новое заявление Пригожина: «Почему нас поддерживает страна, потому что мы шли с маршем справедливости…»

17:03 На Каширском шоссе в Москве замечены подразделения Росгвардии.

19:22 «Вагнеровец» обстрелял здание «Ростелекома» в Ростове-на-Дону.

20:25 Пригожин заявил об окончании марша на Москву. «ЧВК Вагнер хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости: «За сутки мы прошли не доходя 200 км до Москвы… Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролито русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».

Как известно, Пригожин договорился о прекращении марша на Москву при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. 27 июня уголовное дело против Пригожина было прекращено, ему разрешили уехать в Белоруссию.

Спустя два месяца после «марша», 23 августа 2023 года, основатели ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе в Тверской области.

Москва, Ольга Ветрова

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