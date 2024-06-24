Это был большой заговор в Москве: на грани госпереворота и гражданской войны

Прошлогодний «марш» главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина был частью большого заговора, направленного на госпереворот. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал глава Института нового общества Василий Колташов. По его оценке, центральная власть ещё не извлекла все уроки, и подобные события в будущем вовсе не исключены.

«Большинство граждан ничего не поняло из того, что случилось. Это следствие того, что общество пребывает в глубокой уверенности в устойчивости политической системы и испытывает глубокое доверие к президенту. Многие восприняли случившееся, как мелкое недоразумение. Президент и его окружение поняли, что необходимо устранять наиболее острые проблемы в системе управления и контролировать вооруженные силы, одновременно не выпуская из внимания финансовые круги. Пригожин шёл не с [экс-министром обороны РФ Сергеем] Шойгу разбираться. Это был вооруженный мятеж, направленный на то, чтобы осуществить государственный переворот в России», – считает Колташов.

Эксперт полагает, что так называемый «марш справедливости» был частью большого заговора в Москве. «Он включал в себя какую-то часть силовиков, в том числе, в правоохранительных органах, по всей видимости, не в Федеральной службе безопасности, но в полиции, например, какие-то круги в московской мэрии, определенно, много участников было среди банкиров. Плюс прозападная либеральна оппозиция, которая тут выступала, скорее, как массовка. Но если бы Пригожин дошел до Москвы со своими боевиками, то он бы спровоцировал гражданскую войну. Вот об этом нельзя забывать», – подчеркнул он.

«Те события продемонстрировали огромную моральную силу президента и его поддержку в обществе и армии. Никаких колебаний у военных не было. Мне рассказывали, как офицеры уходили и прощались со своими семьями, говорили – не знаю вернусь-не вернусь, там боевики опытные, предстоит сражение на подступах к Москве с этими колоннами. Но мятеж развалился на марше, как это обычно и происходит с вооруженными мятежами, если они не встречают общественной поддержки. Он сварился в общественном отторжении и был поглощен пространством. Поэтому Пригожин достаточно быстро понял, что всё – дело провалено. Но в Кремле не заинтересованы в том, чтобы широкие круги общества знали, что это было. Потому что случившееся было действительно опасным. Лучше пусть все думают что угодно, но не то, что было на самом деле», – добавил эксперт.

Колташов также обратил внимание, что поведение чиновников в тот момент вскрыло ещё одну слабую сторону государства. «Те, кто показал себя на стороне закона и законной власти, они это показали сразу. А те, кто попрятались на выходные, хвосты поподжимали, только в понедельник начали публично заявлять, что они целиком на стороне президента. Надеюсь, что в отношении этих людей сделаны организационные и следственные выводы», – отметил он.

Как считает Колташов, даже сейчас нельзя говорить о том, что такие события больше не повторятся. «Дело в том, что центральное российское руководство не контролирует очень многие сферы. Например, гуманитарную науку, где идет американская пропаганда. Это и преподавание американской экономической идеологии – экономикс. У нас западная политология, социология, культурология и философия…. Очевидно, что многие десятилетия господства неолиберальной идеологии, по сути, идеологии, подчиненной США, не прошли напрасно. Академической бюрократии плевать, кто будет в Кремле – Путин или какой-то новый Ельцин. И подобная ситуация во многих сферах», – уточнил он.

«Военная, полицейская власть у Кремля есть, идеологическая – очень слабая и держится она, в основном, на том, что широкие народные массы не читали соросовские книжки. В этом смысле сработал иммунитет нации», – подчеркнул он.

Эксперт полагает, что прошлогодние события показали и ещё одну «слабость» центральной власти. «Центр не имеет качественной опоры в середине управленческой системы. У нас есть высшее руководство, есть народные массы, которые поддерживают ее. А что у нас с депутатским корпусом, например? Он, в основном, очень слабый и морально он очень-очень скользкий, в общем-то безыдейный. И это очень важный сигнал. И в отношении чиновников можно сказать то же самое», – пояснил он.

«У нас некоторые министерства неолиберальные, для них СВО – это зло. Эти люди предыдущей эпохи. Они выполняют вроде бы распоряжения, но саботаж присутствует по полной. Это, например, касается министерства просвещения, которое инициативы различных патриотических уроков старается саботировать и сохранить результаты неолиберального образования в школах, занимаясь демотивацией школьников и учителей. Искусственно сохраняется дисфункциональность очень важных для жизненной силы государства систем. В этом отношении выводы из пригожинского мятежа ещё не сделаны в полной мере», – уточнил он.

Москва, Мария Соколова

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