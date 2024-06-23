России хватило иммунитета «переварить» пригожинский мятеж

Год после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина показал, что Россия сохраняет иммунитет к бунту, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог Алексей Мартынов. В комментарии РИА «Новый День» эксперт подчеркнул, что подобные мятежи должны заканчиваться расстрелом бунтовщиков.

«Российское государство оказалось с сильным иммунитетом от подобных потрясений. В течении нескольких дней общество очень быстро переварило эту историю и пошло дальше. Год прошел, и никто и не вспомнит это имя. Ну, может быть, в Донбассе и помнят, потому что он там след оставил, честно воевали они, надо сказать, но в целом страна забыла про этих людей», – считает Мартынов.

Политолог обратил внимание, что во все времена и в любых странах мятежников всегда ждет забвение – тем более, если поднялись против государства, будучи у него на службе. «И пусть никого не смущает, что ЧВК типа наемники, частники и так далее – они были на службе у государства, на контракте. Армия тем более в режиме военной спецоперации требует единоначалия. И собственно конфликт начался тогда, когда все ЧВК начали подчинять единому командованию, включать их в армейскую единую систему. А они привыкли к вольнице – типа того, что сами решаем, сколько мы заломим цену, сколько слупим с этого государства на наши военные услуги», – пояснил он.

«Солдат должен выполнять приказы. Армия поэтому и армия, что отличается от каких-то партизанских соединений тем, что приказы не обсуждаются – прямые, косые, нет снарядов… какая разница, твое дело идти и воевать. Иначе – расстрел! Вот просто в любой армии мира, в любом государстве во все времена, особенно во время военных действий, расстрел просто на месте военно-полевым приговором», – заявил он.

«Год спустя я бы хотел услышать выводы следствия о мотивации этого мятежа – кто заказал и за какие деньги наемникам этот мятеж. Разговоры о том, что это праведный гнев, ну извините, это к делу не подошьешь», – заключил Мартынов.

Москва, Мария Соколова

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