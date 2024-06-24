Стресс-тест для политической системы: станет ли теракт в Дагестане «прививкой» для России, как «марш» Пригожина?

Бунт основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, как и вчерашний теракт в Дагестане, являются стресс-тестами для политической системы России, показывая её хрупкие места. Об этом в комментарии РИА «Новый День» сказал политолог, глава федеральной экспертной группы «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. По его оценке, среди линий разлома – миграционный вопрос и усиление религиозной радикализации на фоне проблем с экономикой, дефицитом кадров и ряда других острых вопросов.

«Марш Пригожина год назад и вчерашние события в Дагестане стоит рассматривать в комплексе. Эти события говорят о том, что политическая стабильность в России, которая нам кажется константой, на самом деле – очень хрупкая вещь. Если ещё вчера нам казалось всё стабильным, то уже сегодня мы начинаем испытывать некоторые сомнения», – отметил Старовойтов.

Политолог обратил внимание на несколько подобных векторов, по которым страна может быть дестабилизирована. «Это не только всё, что связано со специальной военной операцией. Год назад мы наблюдали марш Пригожина, где полевой командир, возмущенный действиями федерального своего руководства, вот таким образом проявил свое недовольство министерством обороны. Вчера мы видели, как недовольные радикальные исламисты-террористы – кто они до конца непонятно – совершают теракт. До этого мы видели, как те же самые террористы совершают теракты в «Крокусе». То есть, вторая линия разлома – это, скажем так, хрупкие межрелигиозные отношения в приграничных регионах России, на Кавказе и усиливающаяся религиозная радикализация в стране», – пояснил эксперт.

«Это серьезная угроза. И мы сейчас видим, что в крайней своей точке это может выглядеть в виде терактов и не только в Дагестане. И что бы там ни говорили про руки ЦИПСО и деятельность западных разведок, если бы в стране не существовала почва, если бы не было религиозных фанатиков, то никакое ЦИПСО и ЦРУ не дотянулись бы до них. Из ничего – ничего возникнуть не может», – констатировал политолог.

Как полагает Старовойтов, ещё одной линией разлома являются миграционные процессы, которые в России «дошли уже до точки, когда это начало восприниматься, как угроза национальной безопасности».

«Это только несколько тонких мест социально-политического плана. Не говорю об экономике, которая также оказывает влияние на политическую ситуацию. Или кадровая проблема, которая в России возникает и не только с точки зрения дефицита кадров, но и больших проблем на госслужбе, когда не могут найти желающих стать главой района, например, во многих регионах по многим причинам. Но это предмет отдельного разговора. Пригожин и в этом плане сыграл очень важную роль. Он не довел ситуацию до кризиса. Хотел он этого или у него что-то не получилось, но к счастью, это был во многом медийный бунт. Да, были жертвы, была реальная кровь, погибли люди, военнослужащие. Но, тем не менее, медийный эффект был в тысячу крат сильнее от его похода в Москву, чем эффект в реальности. Ничего страшного политически не произошло, не произошло революции, бунт не состоялся, но эта угроза такого бунта и ощущение реальности, конечно, принесло для России большую пользу», – подчеркнул он.

«Пригожин выполнил свою роль в качестве маркера опасности или того, кто сигнализирует об опасности. Он своим безумным радикальным поступком конечно же еще раз взбодрил всю политическую элиту, руководство Минобороны, руководство страны. То есть, он поступил как «белый хакер» для политической системы – взломал систему, но не довел ее до краха. И то, что сейчас происходит в Минобороны, те реформы, которые мы наблюдаем, это конечно же последствие того, что система и президент, увидев уязвимости, начали эти уязвимости устранять. Таким образом, Пригожин конечно же играл опасно, но сыграл роль позитивную для нашей системы, он её укрепил. Его можно сравнить с вирусом, с прививкой – он сделал России такую прививку от военных бунтов. И хочется надеяться на то, что выводы были сделаны правильные и решения приняты сообразно не только бунту Пригожина, но и подобным действиям, и в целом, система госвласти в России укрепилась», – уточнил политолог.

«Очень хочется надеяться, что из всех подобных событий – терактов, миграционных проблем и многого другого государственная власть делает правильные выводы и выходит из этих проблем усилившейся. Вот очень хочется в это верить. Мы видим, что сейчас система проходит проверку таким стресс-тестом, и это очень болезненно для страны. Это большая трагедия, что мы вынуждены всё это переживать», – заключил Старовойтов.

Москва, Мария Соколова

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