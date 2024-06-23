Бунт Пригожина подтолкнул Россию к прорыву и новому историческому укладу

Прошлогодний марш ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным дал мощный толчок для движения России на прорыв, считает политолог, глава Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, это событие войдет в историю страны, скорее, как позитивное. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Это событие было спровоцировано объективными факторами, недостатками управления военной машиной в России. Пригожин был человеком амбициозным, ярким, и действие, которое он совершил, с одной стороны, угрожало политической стабильности, а с другой – было предтечей того, что мы сейчас наблюдаем. Это замена руководства министерства обороны, коррупционные дела. Помимо этого, мы видим еще огромную кампанию, которая разворачивается по всей стране по борьбе с коррупцией, но уже с помощью юрисдикционных органов», – пояснил Неживой.

При этом политолог сравнил основателя ЧВК «Вагнер» с Прометеем, который «сгорел, но огонь передал». «Пригожин сгорел, но продемонстрировал, как Прометей, что ситуация такая, что ее нужно решать. И видно, что выводы руководством страны были сделаны. Мы сейчас это видим. Россия двинулась вперед со всем своим историческим бэкграундом на прорыв. И нам это много раз удавалось. Более того, после этого прорыва мы оказывались на пике развития человеческой цивилизации», – отметил эксперт.

«Есть плохие ассоциации, которые для этого события послужили спусковым крючком, но покатились мы в нужную сторону. Всё, что сейчас происходит, вызывает оптимизм. И в принципе эти события, думаю, в историю страны войдут все-таки как позитивные. А то, что Пригожин потом погиб… может быть, оно так исторически сложилось, закрылась веха. Помните, как в одном кинофильме, кто-то обязательно при переменах погибал, какая-то кровь проливалась. Это символ был. Вот поход «Вагнера» таким символом стал. Жалко и Уткина, и Пригожина, люди яркие были. Продвижение наше в Африке – это тоже «Вагнер» символизирует. Но не просто так они сгорели в этом историческом огне – страна двинулась вперед и надеюсь, мы придем к новому историческому укладу», – считает политолог.

«Россия стала центром, вокруг которого объединяется весь остальной мир против Запада, который в общем-то является на данный момент банкротом… Старый глобализм сгнил и спадает, мы видим через него ростки нового, но именно наши, цивилизационные, а «Вагнер» – это уже символ этого всего», – заключил Неживой.

Москва, Мария Соколова

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