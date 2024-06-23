Мина отложенного действия: эксперт о последствиях марша Пригожина год спустя

Прошлогодний марш главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина является одним из самых значимых событий для России за последние 25 лет, и его последствия будут проявляться ещё долгое время. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. По его оценке, событие остаётся «отложенной миной», которая в любой момент может быть приведена в действие как Западом, так и внутри России для политических разборок.

Эксперт обратил внимание, что до сих пор нет ясной и четкой оценки событиям годичной давности, в том числе со стороны главы государства. «Не было никаких уголовных последствий. И сейчас у Пригожина большое количество сторонников, особенно в рядах участников СВО. А это та группа людей, на которую сейчас президент хочет опираться и в которых видит часть будущей элиты страны. Это как раз и говорит о том, что какой-то внятной оценки не последовало», – пояснил Фетисов.

Как считает политолог, это «не столько позиция президента, сколько вопросы к его администрации». «Она (администрация) не смогла внятно сформулировать и донести (позицию) не только до региональных элит, но даже части федеральных элит, потому что такое брожение по отношению к Пригожину и этому «маршу справедливости» до сих пор существует. Это особенно видно в личном общении – для многих элит непонятно всё-таки, как к нему относиться. При том, что у населения совсем другое отношение – высокий уровень поддержки самого Пригожина и «марша справедливости». И до сих пор существуют даже конспирологические теории о том, что Пригожин жив, что может вернуться. Я бы назвал число таких верующих достаточно высокое, на мой взгляд, не меньше 15-20% общества», – отметил он.

«То есть – мы до сих пор не понимаем, что это было. Была ли это попытка все-таки ограничиться [ударом по министру обороны Сергею] Шойгу, действительно надавить на него, добиться его отставки или все-таки была попытка госпереворота? Но в любом случае, как бы пафосно это ни звучало, в современной России, в эпоху после Горбачева, это наверно второе по значимости событие после предполагаемого мятежа [в 1998 году генерала Льва] Рохлина. Там действительно много общего. Может быть, будет понятней все после того, как непосредственные участники напишут какие-то мемуары, но сейчас мы полагаемся только на экспертные оценки и заключения, но историческое значение этого события будет переосмыслено гораздо позже и, боюсь, что даже не спустя несколько лет, а спустя десятилетия», – полагает эксперт.

По его словам, в любом случае очевидно из этого события вынесено несколько уроков. «Во-первых, стало понятно, что такой сценарий возможен, и это такой неприятный звоночек для элит. Опять же большой плюс для Владимира Владимировича: он посмотрел, кто как себя повел – кто действительно бросился в бега, если называть вещи своими именами, а кто-то пытался действовать, как липецкий губернатор Игорь Артамонов, над которым многие откровенно посмеивались в той ситуации, когда он перекопал дороги. И он определенные политические очки на этом заработал, определенный профит получил», – пояснил Фетисов.

«Дальше мы видим определенные перестановки в плане усиления Росгвардии, ослабления МВД. По тому же Шойгу решение мы увидели только недавно, и несомненно ситуация годичной давности на него повлияла. То есть, нельзя сказать, что Пригожин считался правым или виноватым в такой ситуации, но по Шойгу это запоздало, но ударило», – уточнил политолог.

В то же время, как подчеркнул Фетисов, остались вопросы к правовой стороне произошедшего год назад. «Вне зависимости от того, прав или не прав был Пригожин, это преступление с юридической точки зрения. Но каких-то наказаний и юридических последствий мы не увидели. И этот вопрос задается, он отложен, и он в любом случае, скажем, теми же западными странами может быть в любой момент использован для попытки раскачать ситуацию, обвинить Россию лишний раз в том, что у нас не работает правовая система. Это такая отложенная мина, которая в определенный момент будет задействована», – полагает эксперт.

При этом Фетисов отметил, что те события явно используются и для внутриполитических разборок. «Опять же по тому же [врио главы Алтая, экс-секретарю генсовета «Единой России» Андрею] Турчаку есть попытки раскачать его якобы бизнес-связи с Пригожиным, хотя лично я, достаточно плотно в то время касаясь «Единой России», никогда их не наблюдал. На мой взгляд, Турчак наоборот был оппонентом Пригожина. Но в то же время вижу сейчас, что на Турчака пытаются повесить якобы тесные отношения с Пригожиным», – добавил он.

«Марш Пригожина – такой отложенный кризис, который всегда может быть запущен в определенный момент, и не надо исключать, про который мы ещё, может быть, услышим, потому что тема очень резонансная. Тут можно спорить – ставить ли Рохлина или Пригожина на первое место, но по значимости, по уровню резонанса, но, несомненно, за последние 25 лет это два главных события», – заключил Фетисов.

Москва, Мария Соколова

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