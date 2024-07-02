«Обнуление» социальной поддержки: в Госдуме заявили о продолжении «людоедской» политики правительства РФ

Политика правительства РФ по повышению коммунальных тарифов и акцизов «обнуляет» государственную социальную поддержку россиян. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя последние изменения в ценовой политике, которые коснутся граждан РФ с 1 июля.

«Коммунальные тарифы вырастут в среднем на 10% по всей России. А это по цепочке потянет вверх все цены! Я не раз доказывал, что довод о необходимости средств на модернизацию инфраструктуры – лукавство. Подтверждение – скачок цен на бытовой газ на 23%. При чем тут инвестиции и прочее?! Причина только одна: желание «Газпрома» поправить финансовые показатели за счет населения», – подчеркнул Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Лидер «эсеров» также считает неоправданным повышение минимальной розничной цены на водку до 299 рублей. «Нужно пополнять бюджет? Нужно! А других идей нет? Каждый год, когда обсуждается бюджет, предлагаем ввести госмонополию на производство этилового спирта, что принесет в казну порядка триллиона рублей. Минфин говорит: нет, мы лучше снова цену на водку поднимем», – отметил политик.

По его словам, внимание правительства к социальным проблемам сочетается с либеральными догмами, что приводит к «обнулению» социальной поддержки россиян. «Да, есть меры по поддержке малоимущих, семей с детьми. Однако все прочие действия следуют совсем другой логике – людоедского рынка, прибыли любой ценой за народный счет. Это обнуляет, если не уводит в минус бюджетные инвестиции в качество жизни граждан. Нельзя быть одновременно за народосбережение и за народообнищание» – заключил Миронов.

Москва, Елена Володина

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