Мишустин заявил о динамичном росте экономики и низкой инфляции

Российская экономика динамично растет – существенно выше прогнозов на фоне инфляции всего лишь в 4,5%. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин сегодня на совещании по экономическим вопросам с членами кабинета министров.

«Динамика остаётся высокой. В мае рост немного ускорился относительно апреля – до 4,5%. Если же взять статистику за пять месяцев, то валовой внутренний продукт прибавил 5% к аналогичному периоду прошлого года. Это существенно выше прогнозов, вопреки всем попыткам извне нам помешать», – сказал премьер-министр.

По его словам, показатели реального сектора также находятся в плюсе. «С января по май обрабатывающая промышленность выросла почти на 9%. Одним из ключевых драйверов остаётся машиностроение, которое показало двузначные темпы роста. Что очень важно – продолжается рост инвестиций. А это значит, что создаётся хороший задел на будущее. По итогам I квартала они увеличились почти на 15%, в основном за счёт машин и оборудования, вложений в объекты интеллектуальной собственности. У компаний есть собственные ресурсы для этого, так как увеличивается их прибыль. Стали активно вкладывать свои средства в развитие и регионы», – рассказал Мишустин.

Глава правительства также обратил внимание, что наблюдается очень высокая потребительская активность, прежде всего за счёт роста частных доходов. «Однако этот же фактор вносит вклад и в рост инфляции. По состоянию на 1 июля она составила 4,5% с начала года. Коллеги, надо этим вопросом постоянно заниматься. От этого зависит уровень жизни наших граждан», – уточнил он (цитата по сайту правительства РФ).

«Несмотря на летний период, нужно постоянно мониторить макроэкономическую ситуацию, и при необходимости оперативно корректировать наш план действий в этой сфере. И конечно, во взаимодействии с Банком России», – добавил Мишустин.

Москва, Елена Володина

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