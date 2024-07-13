Правительство РФ вновь смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами

Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Согласно решению правительства РФ, порог снижен с 60% до 40%.

Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности, уточнила пресс-служба кабинета министров.

Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом главы государства в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Эта мера действует до 30 апреля 2025 года.

Москва, Елена Володина

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