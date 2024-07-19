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И снова крупное мошенничество: в Москве задержан директор Института биохимической технологии и нанотехнологии

В Москве задержан директор Института биохимической технологии и нанотехнологии (ИБХТН) РУДН Ярослав Станишевский в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан директор Института биохимической технологии [и нанотехнологии] Станишевский Ярослав Михайлович. С ним проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие намерено обратиться в столичный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста», – сказал собеседник агентства.

Москва, Елена Володина

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