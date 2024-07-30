Новое подорожание? В стоимость обучения в вузах включат содержание и ремонт общежитий

Министерство науки и высшего образования РФ планирует включить в стоимость обучения в вузах расходы на содержание и ремонт общежитий. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сегодня в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

«Должна быть универсальная модель, с помощью которой можно концентрировать ресурсы и своевременно, не просто поддерживая в надлежащем состоянии общежитие, но и своевременно проводить ремонт. В этой связи предлагаем, что в нормативе стоимости обучения должны быть предусмотрены расходы на содержание общежитий и на их регулярный ремонт. Это позволит как раз запустить нормальную экономическую модель», – пояснил Фальков.

Москва, Мария Соколова

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