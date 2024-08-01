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Четверг, 1 августа 2024, 17:34 мск

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Правительство РФ утвердило порядок обращения многодетных семей за ипотечными выплатами

Правительство РФ утвердило порядок обращения граждан за получением выплат на погашение задолженности по ипотечным кредитам многодетных семей при рождении детей в 2024-2030 годах. Как говорится в сообщении госкорпорации ДОМ.РФ, размер выплаты составляет 450 тысяч рублей, а в отдельных регионах России может быть увеличен до 1 млн рублей.

Ранее по поручению главы государства срок реализации программы господдержки многодетных семей с тремя и более детьми был продлен до 2030 года. «Программа поддержки многодетных семей является уникальной мерой, поскольку помогает семьям единовременно получить существенную адресную помощь – до 450 тыс. рублей в погашении ипотеки на приобретение или строительство жилья. С 2019 года ДОМ.РФ выступает оператором данной программы. Почти за 5 лет её действия финансовую поддержку получили почти 733 тыс. многодетных семей, в том числе более 91 тыс. семей полностью погасили ипотеку. Совокупный объем государственной поддержки, полученной многодетными семьями, составил более 326 млрд рублей», – уточнила управляющий директор Светлана Некрасова.

Согласно решению правительства РФ, предусмотрена возможность обращения за такой поддержкой для всех многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года, начиная с 8 августа 2024 года. Обратиться за получением выплаты можно на портале государственных услуг.

Москва, Елена Володина

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Метки / правительство РФ

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