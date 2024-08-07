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Среда, 7 августа 2024, 12:52 мск

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Фонд национального благосостояния «похудел» почти на 300 млрд

По итогам июля объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) снизился на 324 млрд рублей до 12,278 трлн рублей. В американских долларах сокращение составило 4,746 млрд – до 142,216 млрд.

«По состоянию на 1 августа 2024 года объем ФНБ составил 12 277 510,9 млн рублей или 6,4% ВВП, прогнозируемого на 2024 год… что эквивалентно 142 216,0 миллиона долларов США», – говорится в сообщении министерства финансов РФ.

На 1 июля объем ФНБ составлял 12 601 672,4 млн рублей или 7,0% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, что эквивалентно 146 961,7 млн долларов США.

Москва, Елена Володина

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