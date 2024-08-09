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Пятница, 9 августа 2024, 19:02 мск

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В России готовятся лишить авиадебоширов возможности перелетов

Минтранс России поддерживает усиление ответственности за нарушение правил поведения на борту самолета. Речь идет о предложении ограничить доступ на борт лайнеров авиадебоширов и увеличении штрафных санкций.

«Авиаперевозчики отмечают рост нарушений правил поведения на борту самолета, угрожающих безопасности полетов. Решением может стать создание единого реестра лиц, воздушная перевозка которых может быть ограничена на срок от 1 до 3 лет в случае повторного нарушения правил. Также предлагается расширить перечень составов, являющихся основанием для внесения пассажира в такой реестр», – говорится в сообщении министерства.

Предполагается, что инициатива будет детально проработана в ближайшее время с дальнейшей подготовкой поправок в Воздушный кодекс РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

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