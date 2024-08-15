«Красных линий» не будет: Лукашенко сказал, как Белоруссия отреагирует на агрессию Запада

Минск готов мгновенно и адекватно отреагировать на вторжение в Белоруссию. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия». По его словам, соответствующие приказы уже есть.

«Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всего НАТО. Мы этого не хотим. Но если они это сделают и на это пойдут, ну что же... У нас другого выхода не будет. И никаких «красных линий» не будет», – заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что есть одна линия – это государственная граница. «Как только наступили на нее (говорю как пограничник), ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено», – уточнил он.

В то же время президент Белоруссии обратил внимание, что в соответствии с имеющимися договоренностями в случае агрессии в отношении Минска Россия окажет военную поддержку.

«Россия по нашему договору вводит свои подразделения, они определены, какие армии, в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая – Беларуси и России – война против этих зверей. И что, мы должны ждать, пока они растопчут нашу страну, как это было с Советским Союзом? Нет! Поэтому мы ответим мгновенно и адекватно», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о готовности применить размещенное на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, Лукашенко заявил, что «красные кнопки» уже вокруг Союзного государства уже «понажимали», и осталось нажать только «самую красную». «Когда здесь появилось тактическое ядерное оружие, я им (оппонентам) прямо сказал…: «Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же – граница нашего Союзного государства», – отметил Лукашенко.

«Если они хотят, чтобы этого не было, давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна», – констатировал белорусский лидер.

Минск, Елена Володина

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