Плюс 6%: Россия наращивает товарооборот со странами БРИКС

По итогам пяти месяцев текущего года товарооборот с расширенным составом БРИКС демонстрирует рост на 6,3%. Об этом сообщил сегодня министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на 8-й встрече министров промышленности стран, входящих в блок БРИКС.

По его словам, для сохранения положительной динамики есть все предпосылки.

Как уточнила пресс-служба Минпромторга, основой российского промышленного экспорта традиционно является продукция металлургии, машиностроения, лесопромышленного комплекса, легкой и химической промышленности, в том числе удобрения. Дополнительно российские компании все активнее предлагают послепродажное обслуживание, а также программы обучения местного персонала, чего зачастую не делают наши конкуренты, и, что является одним из основных аргументов при выборе именно российских товаров.

Перспективными направлениями сотрудничества на пространстве БРИКС является также кооперация в рамках Партнерства по Новой промышленной революции – достигнуты договоренности о предметной проработке инициатив по химической промышленности, фармацевтике и медицинскому оборудованию, горнодобывающему сектору и металлургии, интеллектуальному производству и робототехнике и др.

«Сегодня на страны нашего объединения приходится почти 34% территории земного шара, здесь проживает более 45% мирового населения. По данным Всемирного банка, в 2023 году вклад БРИКС в мировой ВВП по паритету покупательной способности составил около 36%, при этом доля стран «большой семерки» сократилась до 29%. Активно развивается наша взаимная торговля: общий товарооборот России со странами БРИКС в 2023 году, то есть ещё до расширения объединения, вырос почти на 28% и вплотную приблизился к отметке 300 млрд долларов США», – отметил Алиханов.

Нижний Новгород, Анастасия Смирнова

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