Правительство РФ предоставило курским предпринимателям льготы

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей, ведущих деятельность на приграничной территории Курской области.

Как уточнила пресс-служба кабинета министров, отсрочка по таким платежам будет предоставлена на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты.

Минфину поручено внести в десятидневный срок проект соответствующего акта правительства.

Москва, Светлана Антонова

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