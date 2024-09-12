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Четверг, 12 сентября 2024, 19:07 мск

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Росфинмониторинг получит доступ к данным об имуществе граждан без их ведома

Росфинмониторингу разрешат запрашивать данные об имуществе граждан без оповещения. Соответствующий проект закона в ближайшее время будет внесен в Госдуму, передает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Как отмечается, законопроект позволит обеспечить конфиденциальность осуществляемых госорганами мер по выявлению и раскрытию финансовых преступлений. «В действующем законодательстве для Росфинмониторинга такая возможность не предусмотрена, в связи с чем информирование подозреваемых приводит к сокрытию следов преступления и, как следствие, препятствует продолжению расследования», – отмечается в сообщении аппарата Григоренко.

Стоит отметить, что, согласно 115-ФЗ, уже установлен запрет на информирование третьих лиц о принимаемых мерах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Москва, Светлана Антонова

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