Росфинмониторинг получит доступ к данным об имуществе граждан без их ведома

Росфинмониторингу разрешат запрашивать данные об имуществе граждан без оповещения. Соответствующий проект закона в ближайшее время будет внесен в Госдуму, передает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Как отмечается, законопроект позволит обеспечить конфиденциальность осуществляемых госорганами мер по выявлению и раскрытию финансовых преступлений. «В действующем законодательстве для Росфинмониторинга такая возможность не предусмотрена, в связи с чем информирование подозреваемых приводит к сокрытию следов преступления и, как следствие, препятствует продолжению расследования», – отмечается в сообщении аппарата Григоренко.
Стоит отметить, что, согласно 115-ФЗ, уже установлен запрет на информирование третьих лиц о принимаемых мерах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Москва, Светлана Антонова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2024, РИА «Новый День»